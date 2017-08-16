На Украине могут создать центр доктрин и тактики НАТО

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Украина изучает вопрос создания к концу года в структуре Военно-морских сил (ВМС) Центра доктрин и тактики НАТО. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
"Изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС Центра доктрин и тактики НАТО для обработки национальных руководств на базе соответствующих натовских", - сказал он в интервью украинскому изданию "Думская", комментируя итоги недавних учений Sea Breeze.
По его словам, это позволит улучшить подготовку офицеров украинского флота, а также избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки.
Рыженко отметил, что к следующим учениям Sea Breeze планируется внедрение штатной структуры управления оперативного уровня ВМС Вооруженных сил Украины, которая будет построена по аналогии с Maritime Operational Centre. "Для этого в конце 2017 года планируется создание Морского командования ВМС с учетом установки MOC, которое будет отвечать за окончательное планирование операций на море и управление силами в ходе операций ВМС. Указанное подразделение станет реальным практическим шагом в выполнении Стратегического оборонного бюллетеня и позволит объединить усилия в подготовке с помощью специалистов НАТО и сохранить уже накопленный опыт", - сказал Рыженко.
Он также отметил, что "46 основных доктрин НАТО штабной работы, составляющие оперативное искусство Альянса (так называемые Allied Joint Publications), должны быть включены в образовательные программы всех уровней военного образования, как Национального университета обороны, так и видовых академий (институтов)". "Профильной для ВМС является доктрина "Морские операции Альянса", - уточнил заместитель начальника штаба ВМС Украины.