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Министр обороны Японии считает, что Токио и Вашингтону нужна тесная координация по КНДР

Международная панорама
17 августа, 5:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, августа. /ТАСС

Ицунори Онодэра отметил, что в связи с ситуацией вокруг Пхеньяна "необходимо избегать нештатных ситуаций"

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ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Япония и США должны работать над укреплением двустороннего альянса, а также обеспечивать тесную координацию на всех уровнях в связи с ситуацией вокруг КНДР. Такую точку зрения высказал министр обороны Японии Ицунори Онодэра, который вместе с главой МИД Таро Коно встретился в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

"Министр обороны Онодэра заявил, что в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи необходимо избегать нештатных ситуаций, а Япония и США должны работать вместе над тем, чтобы принимать надежные меры", - говорится в распространенном в четверг сообщении японского внешнеполитического ведомства. Онодэра также отметил, что "хочет обеспечить более тесное взаимопонимание на всех уровнях".

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Вместе с тем глава МИД Японии подчеркнул, что "важно удерживать Северную Корею от дальнейших провокационных заявлений и действий", а также в очередной раз повторил позицию о важности того, чтобы Китай и Россия играли большую роль, в том числе по вопросу применения резолюций Совета Безопасности ООН. Участники встречи согласились, что "сейчас время, чтобы международное сообщество работало вместе для усиления давления на Северную Корею".

Японские министры прибыли в Вашингтон для участия во встрече со своими американскими коллегами в формате "два плюс два". В последний раз подобные японско-американские переговоры проходили в апреле 2015 года. На нынешней встрече, как ожидается, основной темой будет ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, в том числе недавнее резкое обострение кризиса на фоне заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Коно, Таро Макмастер, Герберт
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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