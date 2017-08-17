Минобороны КНР раскритиковало политику США по Тайваню, Южной Корее и Южно-Китайскому морю

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китай критически относится к позиции ВС Соединенных Штатов по Тайваню, к планам по размещению ПРО THAAD в Республике Корея, а также к взглядам Пентагона на ситуацию в Южно-Китайском море.

Об этом в четверг на встрече с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун, которого цитирует сайт Минобороны Китая.

"Я считаю, что по вопросу Тайваня, так же как и по перспективам, касающимся размещения ЗРК THAAD в непосредственной близости от Китая, американская сторона делает ошибку, - подчеркнул он, напомнив, что не меньшей оплошностью Вашингтона было направить корабли ВМС США в Южно-Китайское море. - Все это оказывает большое негативное влияние на китайско-американские межармейские отношения, подрывая взаимное доверие".

В последнее время Пентагон проводит активную политику по усилению военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце июня Вашингтон одобрил продажу партии вооружения Тайваню на $1,4 млрд, не согласовав этот шаг с Пекином, который считает остров провинцией с особым статусом в составе КНР. Одновременно американская сторона стремится к развертыванию THAAD на юге Корейского полуострова, вызывая протест у Китая и России, которые рассматривают в этом шаге угрозу собственной национальной безопасности. Резко негативную реакцию у Китая вызвал в этом году заход американского эсминца в акваторию Южно-Китайского моря - корабль прошел всего в 12 милях от спорных островов, которые КНР считает своими.

Ранее Пентагон сообщил, что Данфорд и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй подписали во вторник соглашение по созданию "механизма стратегического диалога", который, как ожидается, расширит сферу межармейских контактов, снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Накануне официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердила, что во время текущего визита в Китай Данфорда стороны обсудили несколько ключевых вопросов, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.