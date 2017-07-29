Yonhap: в Южной Корее могут разместить дополнительные пусковые установки THAAD

ТАСС, 29 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает необходимым размещение дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны THAAD на базе ВС США в стране. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на офис главы государства.

По его информации, данный шаг фигурировал среди ряда контрмер, предложенных главой республики в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, произведенный КНДР. Кроме этого, по словам представителя президента, необходимо провести немедленное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения жестких санкций.

Ранее стало известно, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд обсудил по телефону со своим южнокорейским коллегой Ли Сун Чжином варианты военного реагирования на ракетный запуск КНДР. В разговоре также принял участие глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела 45 минут и упала в Японском море. За это время ракета преодолела 1 тыс. км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км.