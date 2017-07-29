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Франция призвала мировое сообщество сплотиться для давления на КНДР из-за пусков ракет

Международная панорама
29 июля, 0:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, июля. /ТАСС

В МИД республики заявили, что это "новое серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН угрожает региональной и международной безопасности"

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ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Очередной запуск баллистической ракеты в КНДР угрожает глобальной безопасности и требует сплоченной и жесткой реакции всего мирового сообщества. Об этом заявили в пятницу в министерстве иностранных дел Франции.

"Франция решительно осуждает новый запуск межконтинентальной ракеты, который произвела сегодня [в пятницу] Северная Корея, - говорится в заявлении. - Это новое серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН угрожает региональной и международной безопасности".

По оценке французского МИД, "этот запуск, как и тот, который Северная Корея провела 4 июля, показывает решительный настрой северокорейского режима на то, чтобы поместить все мировое сообщество в зону досягаемости своих ракет". "Речь идет о важном этапе в деле незаконной разработки баллистических ракет этой страной. Продолжение северокорейской ракетно-ядерной программы КНДР представляет собой растущую угрозу, которая неприемлема для всех", - указали в дипведомстве.

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© EPA/KCNA, архив

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"Франция, - продолжили в министерстве, - призывает к жесткой реакции мирового сообщества и скорейшему принятию дополнительных и серьезных санкций Совета Безопасности ООН. Европейский союз должен также принять собственные далеко идущие меры, согласно недавним выводам, сделанным в ходе встречи глав МИД стран ЕС 17 июля".

Как подчеркнули во французском МИД, "только максимальное дипломатическое давление способно вернуть Северную Корею за стол переговоров". "Поэтому Франция призывает своих партнеров объединиться ради значительного давления прежде, чем Северная Корея заполучит работоспособный и снабженный средствами доставки ядерный арсенал", - заключили в министерстве.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Как сообщили ранее ТАСС в Минобороны РФ, пуск КНДР баллистической ракеты отслеживался российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и опасности для России не представлял. По данным военного ведомства, ракета была запущена около 17:40 мск, поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. "Параметрические данные полета сопровождаемой российской СПРН баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - сказали в Минобороны.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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