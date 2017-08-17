Суд в Киеве определил 13 дат заседаний по делу Януковича, обвиняемого в госизмене

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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Оболонский районный суд определил ближайшие даты заседаний по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Очередное назначено на 6 сентября 10:00 мск. Об этом в четверг сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.
"Судебное заседание на 10:00 6 сентября, аналогично на 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября", - сказал судья.
Девятко также сообщил, что вызов Януковича в суд будет повторно опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер", на сайте суда, а также разослано в письменном виде "на все адреса проживания Януковича, в том числе в Российской Федерации". Судья подчеркнул, что экс-президенту по-прежнему предоставляется возможность участвовать в процессе в режиме видеоконференции.
Ранее в четверг суд удовлетворил просьбу адвоката экс- президента Виталия Мешечека освободить его от обязанностей защитника. Адвокат мотивировал это "особой сложностью дела", а также тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Суд поручил региональному центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового государственного защитника с тем, чтобы уже к 6 сентября он смог вступить в дело.
Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.
Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".