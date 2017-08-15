Адвокат: показания экс-постпреда Украины при ООН разваливают дело о госизмене Януковича

Российский защитник "Торонто" Марченко продолжит карьеру в КХЛСпорт 15 августа, 19:49
Хоккеисты "Сибири" победили на Мемориале РомазанаСпорт 15 августа, 19:40
Установка кресел началась на стадионе в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018Спорт 15 августа, 19:27
Норвегия может стать первой по выпуску парниковых газовСоциальная ответственность 15 августа, 19:21
Эксперты: рубль стал минимально реагировать на нефтьЭкономика и бизнес 15 августа, 19:06
Легкоатлетка Ласицкене выиграла 17-й турнир подрядСпорт 15 августа, 19:05
Редкий белый лось попал на видео в ШвецииОбщество 15 августа, 19:05
Нижегородских пенсионеров обучат пользоваться онлайн-сервисамиСоциальная ответственность 15 августа, 19:05
80-летний король Норвегии принимает участие в ЧМ по парусному спортуСпорт 15 августа, 18:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Свидетельские показания бывшего представителя Украины при ООН Юрия Сергеева на заседании суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича полностью подрывают позицию обвинения. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондент ТАСС адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.
"Показания Сергеева разваливают дело и позицию обвинения", - сказал защитник.
По его словам, в своем выступлении Сергеев подтвердил, что заявление Януковича, которое было распространено в Совете Безопасности ООН 3 марта 2014 года, "является юридически ничтожным с точки зрения Украины". Аналогично, как показал Сергеев, это заявление было воспринято и странами Европы и США.
В конце 2016 года на Украине против Януковича было возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. При этом в качестве ключевого доказательства вины используется распространенное в СБ ООН заявление Януковича от 1 марта 2014 года о незаконном захвате власти в Киеве, угрозе гражданской войны и с просьбой к РФ использовать вооруженные силы для восстановления законности.
Обвинение строится на той позиции, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом Украины. Между тем, как подчеркивает защита, еще 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины и управление страной взяли на себя другие политики.
Во вторник Оболонский районный суд Киева заслушал показания экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, который присутствовал в марте 2014 года на том заседании Совбеза ООН, когда было зачитано заявление Януковича. Следующее заседание суда назначено на 17 августа.