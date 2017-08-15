Адвокат: показания экс-постпреда Украины при ООН разваливают дело о госизмене Януковича

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Свидетельские показания бывшего представителя Украины при ООН Юрия Сергеева на заседании суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича полностью подрывают позицию обвинения. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондент ТАСС адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

"Показания Сергеева разваливают дело и позицию обвинения", - сказал защитник.

По его словам, в своем выступлении Сергеев подтвердил, что заявление Януковича, которое было распространено в Совете Безопасности ООН 3 марта 2014 года, "является юридически ничтожным с точки зрения Украины". Аналогично, как показал Сергеев, это заявление было воспринято и странами Европы и США.

В конце 2016 года на Украине против Януковича было возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. При этом в качестве ключевого доказательства вины используется распространенное в СБ ООН заявление Януковича от 1 марта 2014 года о незаконном захвате власти в Киеве, угрозе гражданской войны и с просьбой к РФ использовать вооруженные силы для восстановления законности.

Обвинение строится на той позиции, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом Украины. Между тем, как подчеркивает защита, еще 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины и управление страной взяли на себя другие политики.

Во вторник Оболонский районный суд Киева заслушал показания экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, который присутствовал в марте 2014 года на том заседании Совбеза ООН, когда было зачитано заявление Януковича. Следующее заседание суда назначено на 17 августа.