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Защита Януковича просит допросить экс-постпреда при ООН по делу о "майдане"

Международная панорама
15 августа, 15:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, августа. /ТАСС

Рассмотрение ходатайств о допросе Юрия Сергеева назначено на 23 августа

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КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Адвокаты Виктора Януковича подали ходатайство в Печерский районный суд Киева с просьбой допросить бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева в рамках дел о расстрелах на "майдане" и покушении на жизнь экс-президента.

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Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Есть вызовы в Печерский суд для решения вопроса о допросе Сергеева в рамках дела о "майдане" и дела о покушении на жизнь Януковича", - сообщил Сердюк, представив копии соответствующих уведомлений суда. По его словам, защитники Януковича пытались вручить вызовы ранее сегодня перед заседанием по делу о государственной измене в отношении экс-президента, куда Сергеев прибыл на допрос. Однако это не удалась сделать, поэтому адвокаты надеются вручить их после заседания.

Как сказано в тексте уведомлений суда, рассмотрение ходатайств о допросе Сергеева назначено на 23 августа.

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