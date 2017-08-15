Защита Януковича просит допросить экс-постпреда при ООН по делу о "майдане"

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КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Адвокаты Виктора Януковича подали ходатайство в Печерский районный суд Киева с просьбой допросить бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева в рамках дел о расстрелах на "майдане" и покушении на жизнь экс-президента.
Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
"Есть вызовы в Печерский суд для решения вопроса о допросе Сергеева в рамках дела о "майдане" и дела о покушении на жизнь Януковича", - сообщил Сердюк, представив копии соответствующих уведомлений суда. По его словам, защитники Януковича пытались вручить вызовы ранее сегодня перед заседанием по делу о государственной измене в отношении экс-президента, куда Сергеев прибыл на допрос. Однако это не удалась сделать, поэтому адвокаты надеются вручить их после заседания.
Как сказано в тексте уведомлений суда, рассмотрение ходатайств о допросе Сергеева назначено на 23 августа.