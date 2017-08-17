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Представитель Эрдогана заявил, что Турция считает важными переговоры по Сирии в Астане

Международная панорама
17 августа, 15:35 UTC+3 ТАСС

Ибрагим Калын также подчеркнул, что Турция видит в России и Иране партнеров по астанинскому процессу

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ТАСС, 17 августа. Анкара считает важным переговорный процесс в Астане по урегулированию в Сирии. Об этом в четверг заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, чье выступление транслировалось по телеканалу ТRT 1.

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"Для нас важен астанинский процесс. Наши партнеры по диалогу в этих вопросах - Россия и Иран. Но наша первоочередная цель - обеспечение стабильности в Сирии и соседнем Ираке", - сказал он. Калын отметил, что вопросы "создания зон деэскалации в Сирии обсуждались, в частности, в ходе важного для Турции визита начальника Генштаба ВС Ирана" Мохаммада Хосейни Багери в Анкару.

"Иран - важная для нас страна. И поездка начальника Генштаба имеет для нас большое значение, учитывая, что визитов такого уровня не было очень давно. Мы с удовлетворением отмечаем, что у двух стран общие позиции по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования в Сирии и Ираке", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также сообщил, что по итогам визита Багери "Турция и Иран условились активизировать военное сотрудничество". Речь идет в основном о партнерстве в сфере антитеррора, а также в сфере обмена оперативными данными и разведывательной информацией о террористах.

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Темы
Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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