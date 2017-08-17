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Президент Монголии: региональное сотрудничество с РФ должно выйти на новый уровень

Международная панорама
17 августа, 16:29 UTC+3 УЛАН-БАТОР /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Халтмаагийн Баттулга напомнил о богатой истории во взаимоотношениях двух стран и высказался за более тесную работу с некоторыми субъектами РФ

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УЛАН-БАТОР, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. России и Монголии следует выводить сотрудничество на новый уровень. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в четверг президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

"У нас богатая история, и на большем ее отрезке видно, как мы поддерживали друг друга. Последний пример - битва на реке Халхин-Гол, которая не должна быть забыта. Я считаю, что для нас важно помнить это", - сказал он.

"Развитие отношений и сотрудничества между Монголией и федеральными субъектами Российской Федерации, имеющими общую границу, играет важную роль в расширении сотрудничества наших двух стран. Отношения и сотрудничество на региональном уровне должны быть выведены на новый уровень", - отметил Баттулга.

 

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Баттулга, Халтмаагийн
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