Водитель пикапа, врезавшегося в людей в Барселоне, укрывается в ресторане

ТАСС, 17 августа. Водитель пикапа, врезавшегося в толпу в центре Барселоны, укрылся в турецком ресторане, у него могут быть заложники. Об этом сообщила в четверг газета Periodico.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека.

Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета Publico. Закрыты также станции метро в городе.

Ранее СМИ сообщали как минимум о трех погибших. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом, а также что в результате есть жертвы.