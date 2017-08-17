Водитель пикапа, врезавшегося в людей в Барселоне, укрывается в ресторане

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ТАСС, 17 августа. Водитель пикапа, врезавшегося в толпу в центре Барселоны, укрылся в турецком ресторане, у него могут быть заложники. Об этом сообщила в четверг газета Periodico.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека.
Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета Publico. Закрыты также станции метро в городе.
Ранее СМИ сообщали как минимум о трех погибших. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом, а также что в результате есть жертвы.