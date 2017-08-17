Полиция Каталонии подтвердила, что в результате наезда на людей в Барселоне есть погибшие

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция подтвердила, что в результате наезда фургона на людей в Барселоне есть погибшие. Об этом сообщается в Twitter правоохранительных органов.

"Есть погибшие и пострадавшие после наезда", - отметили в полиции. По данным местных СМИ, речь идет об одной-трех жертвах, от 20 до 25 пострадавших. Ранее полиция назвала случившееся терактом.

Инцидент произошел в четверг в районе улицы Рамбла в центре города. По данным газеты "Периодико", водитель авто укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. Агентство Рейтер и испанская газета "Паис" сообщают, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека.

Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета Publico. Закрыты также станции метро в городе.