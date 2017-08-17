СМИ: подозреваемые в теракте в Барселоне могли скрыться на другой машине

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МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Один или несколько человек, которые в четверг на фургоне въехали в толпу в центре Барселоны, могли скрыться на другом транспортном средстве. Об этом сообщил телеканал 24horas.
По его информации, ведется поиск машины.
Инцидент произошел в районе улицы Рамбла в центре города. Каталонская полиция назвала случившееся терактом и подтвердила, что в результате атаки есть погибшие.
По данным местных СМИ, жертвами стали от одного до трех человек, еще 20-25 получили ранения.