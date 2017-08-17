Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: подозреваемые в теракте в Барселоне могли скрыться на другой машине

Международная панорама
17 августа, 19:53 UTC+3 МАДРИД 17, августа. /ТАСС

Сообщается, что полиция ведет поиск злоумышленников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Один или несколько человек, которые в четверг на фургоне въехали в толпу в центре Барселоны, могли скрыться на другом транспортном средстве. Об этом сообщил телеканал 24horas.

Смотрите также

Теракты с использованием автотранспорта с 2016 года. Хронология

По его информации, ведется поиск машины.

Инцидент произошел в районе улицы Рамбла в центре города. Каталонская полиция назвала случившееся терактом и подтвердила, что в результате атаки есть погибшие.

По данным местных СМИ, жертвами стали от одного до трех человек, еще 20-25 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Не менее 13 человек погибли в теракте в Барселоне
3
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
4
Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд
5
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
6
ФАС выдаст предупреждение "Альфа Капиталу" из-за дискредитации банков-конкурентов
7
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама