СМИ: подозреваемые в теракте в Барселоне могли скрыться на другой машине

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Один или несколько человек, которые в четверг на фургоне въехали в толпу в центре Барселоны, могли скрыться на другом транспортном средстве. Об этом сообщил телеканал 24horas.

По его информации, ведется поиск машины.

Инцидент произошел в районе улицы Рамбла в центре города. Каталонская полиция назвала случившееся терактом и подтвердила, что в результате атаки есть погибшие.

По данным местных СМИ, жертвами стали от одного до трех человек, еще 20-25 получили ранения.