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Глава Каталонии заявил, что в результате теракта в Барселоне госпитализированы 80 человек

Международная панорама
17 августа, 22:32 UTC+3

Карлес Пучдемон добавил, что 15 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии

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Глава Каталонии Карлес Пучдемон

Глава Каталонии Карлес Пучдемон

© EPA/QUIQUE GARCIA

ТАСС, 17 августа. Два человека были задержаны в четверг в связи с терактом в центре Барселоны. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Также он добавил, что 80 человек, пострадавших при нападении, были доставлены в больницы каталонской столицы.

Глава автономии отметил, что 15 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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