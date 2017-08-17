Глава Каталонии заявил, что в результате теракта в Барселоне госпитализированы 80 человек

ТАСС, 17 августа. Два человека были задержаны в четверг в связи с терактом в центре Барселоны. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Также он добавил, что 80 человек, пострадавших при нападении, были доставлены в больницы каталонской столицы.

Глава автономии отметил, что 15 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.