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В Японии прошли учения по экстренному оповещению на случай ракетного пуска КНДР

Международная панорама
18 августа, 8:06 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, августа. /ТАСС

Учения проводились в регионе Тюгоку и также на острове Сикоку

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ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Учения по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного пуска КНДР прошли в Японии. Тестовое предупреждение было распространено при помощи специальных ретрансляторов и по выделенным каналам связи в 202 городах и поселках в юго-западной части острова Хонсю.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Учения проводились в регионе Тюгоку и также на острове Сикоку - именно над этими территориями, по заявлениям Пхеньяна, должны пролететь северокорейские ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. В общей сложности в учениях приняли участие девять префектур.

В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, по данным агентства Kyodo, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются.

Прошедшие учения касались лишь проверки работоспособности систем. Эвакуация населения не проводилась.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. На прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения конфликта.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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