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Мэр Шарлотсвилла предложил заменить статую генерала Ли на памятник жертве акта террора

Международная панорама
19 августа, 1:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Ранее Майк Сайнер занимал противоположную позицию и голосовал против предложения демонтировать статую

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Мэр американского города Шарлотсвилл Майк Сайнер в пятницу предложил губернатору Вирджинии Терри Маккалиффу созвать внеочередное заседание законодательного собрания (парламента) этого штата, чтобы рассмотреть два актуальных вопроса. По его мнению, следует обсудить идеи демонтажа в городе памятника командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли (1807-1870) и установки памятного знака, посвященного 32-летней Хезер Хейер, которая погибла в результате всплеска насилия в минувшие выходные дни.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Я призываю убрать этот памятник конфедератам из центра Шарлотсвилла во имя безопасности людей, в память о Хезер и искоренить само зло во плоти", - сказал градоначальник. "В свете совершенного акта террора подобные монументы, образно говоря, превращаются из статуй в козлов отпущения", - подчеркнул он. "Мы можем и должны дать ответ нацистам и Ку-клукс-клану, лишив их символа", - добавил мэр.

Таким образом происшедшее в Шарлотсвилле заставило его занять диаметрально противоположную позицию по данному вопросу. Зимой на заседании городского совета Сайнер голосовал против предложения демонтировать расположенный в парке памятник генералу Ли. "Я считаю, что эта статуя должна остаться на прежнем месте, чтобы служить напоминанием о том, как много американцев когда-то считались собственностью и гражданами второго сорта", - заявил тогда он.

12 августа в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу. Война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие считают ее расистской. В разгар беспорядков в Шарлотсвилле 20-летний американец-неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций экстремистов. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После стычек в Шарлотсвилле по всей стране власти во избежание эксцессов начали демонтировать символы Конфедерации. Так, глава Вирджинии призвал убрать в штате все памятники лидерам Конфедерации, а губернатор штата Нью- Йорк выступил за переименование улиц, названных в честь этих людей.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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