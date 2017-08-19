Трамп пообещал премьеру Испании помочь найти организаторов теракта в Барселоне

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу во время телефонного разговора с председателем правительства Испании Мариано Рахоем заявил, что Вашингтон готов оказать поддержку в расследовании теракта в Барселоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп пообещал полную поддержку со стороны Соединенных Штатов в расследовании этой атаки и привлечении ее организаторов и их пособников к ответственности", - отметили в администрации. Глава государства также еще раз выразил свои соболезнования семьям жертв терактов в Барселоне и Камбрильсе.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в городе Камбрильс на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.