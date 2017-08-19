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Один гражданин Канады погиб и четверо ранены в теракте в Барселоне

Международная панорама
19 августа, 1:15 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, августа. /ТАСС

Премьер-министр страны выразил соболезнования родным и близким погибших

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ОТТАВА, 19 августа. /ТАСС/. Один канадец погиб и еще четверо получили ранения в результате теракта в испанской Барселоне 17 августа. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"С большой печалью узнал сегодня, что во время вчерашней трусливой террористической атаки один канадец был убит и еще четверо получили ранения", - говорится в заявлении главы правительства. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал "твердо противостоять ненависти и нетерпимости во всех ее формах".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.

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