Тёрнбулл подтвердил пропажу в Барселоне 7-летнего австралийца

СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл официально подтвердил сообщения СМИ о том, что 7-летний австралийский мальчик Джулиан Кэдмен числится пропавшим без вести после теракта в Барселоне. "Маленький австралиец, мать которого получила серьезные травмы, пропал в Барселоне, - сказал Тёрнбулл в субботу в беседе с журналистами. - Думаю, мы все должны помолиться за него".

Глава правительства также выразил от имени своей страны "солидарность с народом Испании в его борьбе с исламскими террористами".

Согласно данным МИД Австралии, в результате теракта в Барселоне пострадали четверо австралийцев, в том числе мать пропавшего Кэдмена, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

17 августа в Барселоне неизвестный совершил наезд на прохожих, власти Каталонии назвали случившееся террактом. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позже в городе Камбрильс на юге автономии полиция ликвидировала четырех террористов и ранила еще одного, позже он скончался. Боевики пытались устроить атаку аналагичную произошедшей в Барселоне. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека.