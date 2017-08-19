Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тёрнбулл подтвердил пропажу в Барселоне 7-летнего австралийца

Международная панорама
19 августа, 6:24 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 19, августа. /ТАСС

Премьер Австралии призвал помолиться за ребенка и выразил солидарность с народом Испании

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл официально подтвердил сообщения СМИ о том, что 7-летний австралийский мальчик Джулиан Кэдмен числится пропавшим без вести после теракта в Барселоне. "Маленький австралиец, мать которого получила серьезные травмы, пропал в Барселоне, - сказал Тёрнбулл в субботу в беседе с журналистами. - Думаю, мы все должны помолиться за него".

Смотрите также

Теракты в Каталонии. Хроника событий

Глава правительства также выразил от имени своей страны "солидарность с народом Испании в его борьбе с исламскими террористами".

Согласно данным МИД Австралии, в результате теракта в Барселоне пострадали четверо австралийцев, в том числе мать пропавшего Кэдмена, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

17 августа в Барселоне неизвестный совершил наезд на прохожих, власти Каталонии назвали случившееся террактом. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позже в городе Камбрильс на юге автономии полиция ликвидировала четырех террористов и ранила еще одного, позже он скончался. Боевики пытались устроить атаку аналагичную произошедшей в Барселоне. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Персоны
Тёрнбулл, Малколм
Страны
Испания Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью России
3
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
4
США осудили расширение полномочий Конституционной ассамблеи Венесуэлы
5
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
6
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
7
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
Темы дня
Новости партнеров
Реклама