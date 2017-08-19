Наблюдательный пост ОБСЕ у Станицы Луганской возобновил круглосуточную работу

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Наблюдательный пост Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на линии соприкосновения возле Станицы Луганской возобновил работу в круглосуточном режиме. Об этом в субботу сообщил первый заместитель главы СММ Александр Хуг.

"С сегодняшнего дня СММ ОБСЕ возобновляет круглосуточную работу передового поста в Станице Луганской", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. Свое заявление Хуг сделал во время инспекционной поездки в район данного населенного пункта.

СММ ОБСЕ 16 января 2016 года открыла передовую базу в Станице Луганской, но уже в марте 2016 года ее работа была остановлена из-за угрозы безопасности. Наблюдательные базы ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и ряде других населенных пунктов Донбасса.

Район Станицы Луганской остается последним из трех, где до сих пор не произошло предусмотренное договоренностями минской Контактной группы разведение сил и средств. Несмотря на готовность представителе провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинская сторона уже более 70 раз срывала начала данного процесса.