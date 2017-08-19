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СМИ: подозреваемого в нападении в Турку марокканца зовут Абдул Рахман

Международная панорама
19 августа, 23:05 UTC+3 ТАСС

Местные жители сообщили изданию Turun Sanomat, что, по их мнению, Рахман казался одиноким и депрессивным

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ТАСС, 19 августа. Подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре финского города Турку в пятницу 18-летнего марокканца предположительно зовут Абдул Рахман. Об этом в субботу сообщила газета Turun Sanomat.

По ее информации, он проживал в центре приема беженцев в Пансио в пригороде Турку. Местные жители сообщили изданию, что, по их мнению, Рахман казался одиноким и депрессивным.

Финская Центральная криминальная полиция, ведущая расследование нападения, пока в интересах следствия отказывается называть имя преступника.

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Нападение в Турку расследуют как теракт

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко, который прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии, напал с ножом на случайных прохожих, в результате двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей и, по неофициальным данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

Кроме него были задержаны еще четыре человека, все - граждане Марокко. Помимо них, один подозреваемый был объявлен в международный розыск. Финская полиция сначала рассматривала нападение в Турку как убийство двух человек и попытку убийства в восьми случаях, но теперь эти преступления расследуются как теракт.

После трагедии в общественных местах, в портах, вокзалах и аэропортах Финляндии усилили меры безопасности. В воскресенье в 10 утра в стране будет объявлена минута молчания в память о жертвах нападения.

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