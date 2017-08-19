Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины

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ТАСС, 19 августа. Мишенью напавшего на прохожих в центре Турку, предположительно, были женщины. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции.
"В настоящий момент ситуация выглядит так, что целью атаки были женщины. Погибшие в результате нападения - женщины, среди пострадавших - шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам", - сказала она.