Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины

ТАСС, 19 августа. Мишенью напавшего на прохожих в центре Турку, предположительно, были женщины. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции.

"В настоящий момент ситуация выглядит так, что целью атаки были женщины. Погибшие в результате нападения - женщины, среди пострадавших - шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам", - сказала она.