Финская полиция задержала пять марокканцев по делу о нападении в Турку

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ТАСС, 19 августа. Финская полиция задержала пять граждан Марокко после нападения на прохожих в центре города Турку. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают еще шестого подозреваемого. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции.
"Дополнительно к нападавшему задержано еще четыре человека, они также являются гражданами Марокко", - сказала она. "Еще один, шестой человек, объявлен в международный розыск", - добавила руководитель расследования.
По ее словам, нападавший пока отказывается говорить с полицией, но новые попытки допросов будут предприняты в течение дня.
По ее словам, полиции известно, что нападавший прибыл в Финляндию как беженец и запрашивал в стране убежище. Она указала, что он прибыл в 2016 году и "проходил процесс по запрашиванию убежища". По ее словам, он проживал в Турку и в центре приема беженцев.