В Генконсульстве подтвердили, что среди пострадавших в Турку нет граждан РФ

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ТАСС, 19 августа. Российских граждан среди пострадавших от нападения неизвестного с ножом нет. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в генеральном консульстве РФ в Турку.
"У нас есть данные полиции - Управления по Юго-Западной Финляндии, - что среди пострадавших россиян нет", - подтвердил генеральный консул Зуфар Хуснитдинов.
Неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку в пятницу. Один из прохожих скончался на месте, второй - в больнице. Еще восемь человек находятся в университетском госпитале Турку, состояние трех пострадавших остается тяжелым. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу. Полиция пока не рассматривает дело как теракт, хотя не исключает этого.