Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в Турку

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ТАСС, 18 августа. Восемь человек доставлено в больницу, один из них скончался после нападения неизвестного на прохожих в центре финского Турку. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Yle.
Отмечается, что троих пострадавших в настоящее время оперируют.
Финская полиция ранее сообщила, что неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку. По крайней мере, один человек погиб. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. Правоохранители просят людей избегать центра города.
В связи с инцидентом усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.