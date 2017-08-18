Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в Турку

ТАСС, 18 августа. Восемь человек доставлено в больницу, один из них скончался после нападения неизвестного на прохожих в центре финского Турку. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Yle.

Отмечается, что троих пострадавших в настоящее время оперируют.

Финская полиция ранее сообщила, что неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку. По крайней мере, один человек погиб. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. Правоохранители просят людей избегать центра города.

В связи с инцидентом усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.