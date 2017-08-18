Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в Турку

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ТАСС, 18 августа. Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых, которые могли участвовать в нападении в пятницу на прохожих в городе Турку. Об этом сообщили стражи порядка Финляндии в своем Twitter.
Полиция ранее сообщила, что неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. Правоохранители просят людей избегать посещения центра города.
По данным телекомпании Yle, при нападении в Турку один человек погиб, двое пострадали. Газета Turun Sanomat в свою очередь сообщает, что при нападении пострадали от семи до восьми человек.