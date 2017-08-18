Ростуризм уточняет информацию о пострадавших в Турку

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ростуризм пока не обладает информацией о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате нападения в пятницу неизвестного с ножом на прохожих в финском городе Турку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Мы пока что уточняем информацию. Находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ведомства Евгений Гайва.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при нападении в пятницу неизвестного с ножом на прохожих в финском городе Турку. Газета Turun Sanomat, в свою очередь, сообщает, что при нападении пострадали от семи до восьми человек. По данным телекомпании Yle, в городе слышны выстрелы. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.