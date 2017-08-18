Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в Турку

ТАСС, 18 августа. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля созывает внеочередное экстренное заседание правительства в связи с нападением неизвестного с ножом на прохожих в Турку. Об этом глава кабмина написал на своей странице в Twitter.

"Правительство следит за происходящим в Турку. Правительство соберется позднее сегодня в связи с событиями в Турку", - отметил премьер.

Финская полиция ранее сообщила, что неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку. По крайней мере, один человек погиб. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. Правоохранители просят людей избегать центра города.

По данным агентства Reuters, в связи с инцидентом усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.