Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт

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ТАСС, 18 августа. Полиция Финляндии пока не квалифицирует нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт. Об этом сообщило в пятницу МВД республики.
"Полиция в настоящий момент не рассматривает случившееся как теракт. Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране", - говорится в заявлении.
Как ранее сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не решили, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, является иностранцем.
Стражи порядка открыли огонь по преступнику, ранив его в ногу. Мужчина был задержан. В результате атаки два человека погибли, семь пострадали.
Правоохранительные органы просят людей избегать центра Турку. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности.