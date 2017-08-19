Финская полиция задержала еще нескольких человек после нападения в Турку

ТАСС, 19 августа. Финская полиция минувшей ночью задержала еще нескольких человек после нападения неизвестного мужчины с ножом в пятницу на прохожих в центре финского города Турку. Об этом в субботу сообщил телеканал MTV3.

"Их роль в случившемся выясняется - были ли они участниками событий или же просто были знакомы с этим человеком [нападавшим]", - сказал старший комиссар Центральной криминальной полиции Маркус Лайне. По сведениям Финляндского информационного агентства STT, задержаны четыре человека.

Кроме того, полиция также задержала фургон Fiat Ducato, который, по ее информации, также имеет отношение в событиям в Турку. "Мы подозреваем, что его использовали подследственные", - пояснил Лайне. Вместе с тем, добавил он, нет указаний на то, что планировалось еще одно нападение с помощью фургона.

По данным агентства ФНБ, полиция начала следственные мероприятия. "Допросы задержанных начались, - отметил комиссар криминальной полиции Маркус Лайне. - Выясняется их участие в событиях, то есть причастность в преступлению. Более я сказать не могу по следственно-техническим причинам".

Восемь человек, получившие ранения в ходе случившегося, сейчас находятся в больнице, трое - в реанимационном отделении, один раненый уже отпущен домой. Число погибших составило два человека. По предварительным данным посольства России в Финляндии, у полиции нет сведений о том, что среди пострадавших могли быть россияне.

Все жертвы были случайными прохожими и не имели связи с предполагаемым убийцей. Он при задержании был ранен в ногу и также находится в больнице. Его допрос пока не проводился. По словам Лайне, это будет сделано, как только позволит его состояние.

Финские правоохранители в пятницу открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. В полиции сообщили, что задержанный мужчина - иностранец, правоохранители "достаточно уверены" в личности нападавшего.

В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом в Турку.