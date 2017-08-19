Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку

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ТАСС, 19 августа. Представители общественного движения Suomi ensin ("Финляндия - прежде всего"), выступающего против приема страной беженцев, проводят акцию протеста в центре финского города Турку, где в пятницу марокканец напал с ножом на прохожих. На месте собрались десятки человек.
"Практически все финские политические партии одобряют неконтролируемую миграцию. Но нам нужно следовать примеру Японии, чтобы сюда могли приехать только те, кто вступил в брак [с гражданином Финляндии], и те, кто получил работу, которая идет на пользу финскому обществу", - подчеркнул лидер движения Марко де Вит.
"Сюда не должен приезжать кто угодно и откуда угодно", - указал он.
Проведению акции пытается помешать группа сторонников приема беженцев, которая скандирует "Нет языку ненависти". Пока серьезных стычек между демонстрантами не зафиксировано.
В пятницу вечером в центре финского города Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих. В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей.
Кроме него были задержаны еще четыре человека, все - граждане Марокко. Еще один подозреваемый был объявлен в международный розыск.
После трагедии в Финляндии усилили меры безопасности во всех общественных местах.