Один из пострадавших при нападении в Турку оказался британцем

ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'ВилаСпорт 19 августа, 16:15
Получивший гражданство РФ велогонщик Перкинс стал чемпионом России в кейринеСпорт 19 августа, 16:07
Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мираСпорт 19 августа, 16:04
Бонусная программа Air Berlin приостановлена после объявления о банкротствеЭкономика и бизнес 19 августа, 14:59
Исинбаева сняла фильм о попытке вернуться в большой спорт после рождения ребенкаСпорт 19 августа, 14:51
Число пострадавших при обрушении шатра на фестивале в Австрии возросло до 120 человекПроисшествия 19 августа, 14:49
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщиныМеждународная панорама 19 августа, 14:42
Умер британский шоумен Брюс ФорсайтКультура 19 августа, 14:33
Города Золотого кольца объединились в союз в день 50-летия маршрута в ЯрославлеВ стране 19 августа, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших при нападении в финском городе Турку оказался британцем. Об этом сообщило в Twitter посольство Соединенного Королевства в Хельсинки.
Сначала дипломатическое представительство привело следующее сообщение финской полиции. "Исправление к нашему предыдущему твиту: один из двух раненых шведских подданных на самом деле является подданным Великобритании". "Мы вышли на связь с британцем и предложили [ему] консульскую поддержку", - отметило позже посольство.
We have been in touch with the British National and offered consular support https://t.co/Gbo4v3QQgL— UK in Finland (@ukinfinland) August 19, 2017
В пятницу в финском городе Турку мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего двое человек скончались, восемь получили ранения. Сначала полиция не рассматривала дело как теракт, однако в субботу сообщила о том, что преступление квалифицировано как "убийства, совершенные с целью терроризма". В течение минувшей ночи полиция задержала еще четырех человек, их связь с нападавшим на прохожих выясняется.