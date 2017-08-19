Один из пострадавших при нападении в Турку оказался британцем

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших при нападении в финском городе Турку оказался британцем. Об этом сообщило в Twitter посольство Соединенного Королевства в Хельсинки.

Сначала дипломатическое представительство привело следующее сообщение финской полиции. "Исправление к нашему предыдущему твиту: один из двух раненых шведских подданных на самом деле является подданным Великобритании". "Мы вышли на связь с британцем и предложили [ему] консульскую поддержку", - отметило позже посольство.

We have been in touch with the British National and offered consular support https://t.co/Gbo4v3QQgL — UK in Finland (@ukinfinland) August 19, 2017

В пятницу в финском городе Турку мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего двое человек скончались, восемь получили ранения. Сначала полиция не рассматривала дело как теракт, однако в субботу сообщила о том, что преступление квалифицировано как "убийства, совершенные с целью терроризма". В течение минувшей ночи полиция задержала еще четырех человек, их связь с нападавшим на прохожих выясняется.