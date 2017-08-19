СМИ: напавший на прохожих в Турку мигрант получил отказ в убежище

ТАСС, 19 августа. Напавший на прохожих в Турку 18-летний мигрант из Марокко получил отказ в убежище. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает в субботу телеканал MTV.

Эта информация пока не подтверждена официальными властями. Марокканец прибыл в Финляндию в 2016 году, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев.

Эксперты отмечают, что целью нападавшего, прежде всего, были женщины: это двое убитых и шесть пострадавших. Двое получивших ранения мужчин, по мнению следствия, пытались остановить человека с ножом или помочь раненым.

Мигрант из Марокко ранил ножом нескольких человек в центре Турку 18 августа, сообщение о нападении поступило в 16:02 мск. Один из прохожих скончался на месте, второй - в больнице, еще восемь человек находятся в университетском госпитале Турку, состояние трех пострадавших остается тяжелым. Сотрудники правоохранительных задержали нападавшего. Полиция рассматривает дело как теракт.