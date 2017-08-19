Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финляндия не повышает уровень террористической угрозы из-за нападения в Турку

Международная панорама
19 августа, 15:21 дата обновления: 19 августа, 16:09 UTC+3

По данным полиции, уровень угрозы в настоящее время оценивается как "повышенный" (второй из четырех, входящих в классификацию)

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 августа. Финская полиция пока не повышает оценку уровня террористической угрозы в стране после нападения гражданина Марокко на прохожих с ножом в городе Турку в пятницу. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции глава ведомства Антти Пелттари.

Смотрите также

Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины

Финская полиция задержала пять марокканцев по делу о нападении в Турку

Нападение в Турку расследуют как теракт

В Генконсульстве подтвердили, что среди пострадавших в Турку нет граждан РФ

"Мы за последние годы трижды повышали уровень угрозы, в последний раз это было в июне. Произошедшее в Турку пока не повлияло на наши оценки. Она [угроза] остается на прежнем уровне и оценивается как повышенная", - сказал он.

Пелттари пояснил, что произошедшее в Турку "отвечает этому уровню оценки угрозы". Напомним, всего в классификацию входят четыре уровня, "повышенный" соответствует второму из них.

Главный подозреваемый по делу о нападении - 18-летний мигрант из Марокко, который прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии.Молодой человек прибыл в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. В данный момент в МВД страны не знают, на каком этапе получения убежища находился нападавший.

Кроме него были задержаны еще четыре человека, все - граждане Марокко.Также один подозреваемый был объявлен в международный розыск. Сообщается, что он опасен и, вероятно, находится за пределами Финляндии. Финская полиция сначала рассматривала нападение в Турку как убийство двух человек и попытку убийства еще восьми, но теперь эти преступления расследуются как теракт.

Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы, поэтому полиция не может дать ответ на вопрос, находился ли нападавший под воздействием какого-либо препарата во время атаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение в Турку
Страны
Марокко Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Москве простились с Верой Глаголевой
4
СК установил личность напавшего на прохожих в Сургуте
5
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины
6
Житель Красноярского края получил "Ниву" за гигантский помидор
7
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама