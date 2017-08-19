Финляндия не повышает уровень террористической угрозы из-за нападения в Турку

ТАСС, 19 августа. Финская полиция пока не повышает оценку уровня террористической угрозы в стране после нападения гражданина Марокко на прохожих с ножом в городе Турку в пятницу. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции глава ведомства Антти Пелттари.

"Мы за последние годы трижды повышали уровень угрозы, в последний раз это было в июне. Произошедшее в Турку пока не повлияло на наши оценки. Она [угроза] остается на прежнем уровне и оценивается как повышенная", - сказал он.

Пелттари пояснил, что произошедшее в Турку "отвечает этому уровню оценки угрозы". Напомним, всего в классификацию входят четыре уровня, "повышенный" соответствует второму из них.

Главный подозреваемый по делу о нападении - 18-летний мигрант из Марокко, который прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии.Молодой человек прибыл в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей. В данный момент в МВД страны не знают, на каком этапе получения убежища находился нападавший.

Кроме него были задержаны еще четыре человека, все - граждане Марокко.Также один подозреваемый был объявлен в международный розыск. Сообщается, что он опасен и, вероятно, находится за пределами Финляндии. Финская полиция сначала рассматривала нападение в Турку как убийство двух человек и попытку убийства еще восьми, но теперь эти преступления расследуются как теракт.

Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы, поэтому полиция не может дать ответ на вопрос, находился ли нападавший под воздействием какого-либо препарата во время атаки.