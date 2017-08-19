Parisien: в Испании обнаружен один из автомобилей, использованных террористами в Каталонии

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Автомобиль Renault Kangoo, которым пользовались террористы, совершившие в четверг теракты в Барселоне и Камбрильсе, обнаружен в Испании. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на источники во французской полиции.

Как отмечает издание, автомобиль взял на прокат марокканец Юнус Абуйаакуб, который входил в группу террористов, готовивших теракты в Каталонии. "По нашим сведениям, родившийся в городе Мрирт марокканец в четверг во второй половине дня вероятно арендовал фургон, который был найден брошенным в городе Вик к северу от Барселоны, и Renault Kangoo белого цвета. Эта машина была обнаружена в Испании в субботу", - указывает Le Parisien.

Ранее сообщалось о том, что власти Испании проинформировали французских коллег о том, что разыскиваемая машина могла пересечь границу Франции. В связи с этим к розыскам автомобиля подключилась французская полиция.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В общей сложности жертвами двойного теракта стали 14 человек, более 130 пострадали.