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Parisien: в Испании обнаружен один из автомобилей, использованных террористами в Каталонии

Международная панорама
19 августа, 23:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, августа. /ТАСС

Как отмечает издание, автомобиль взял на прокат марокканец Юнус Абуйаакуб

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ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Автомобиль Renault Kangoo, которым пользовались террористы, совершившие в четверг теракты в Барселоне и Камбрильсе, обнаружен в Испании. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на источники во французской полиции.

Как отмечает издание, автомобиль взял на прокат марокканец Юнус Абуйаакуб, который входил в группу террористов, готовивших теракты в Каталонии. "По нашим сведениям, родившийся в городе Мрирт марокканец в четверг во второй половине дня вероятно арендовал фургон, который был найден брошенным в городе Вик к северу от Барселоны, и Renault Kangoo белого цвета. Эта машина была обнаружена в Испании в субботу", - указывает Le Parisien.

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Ранее сообщалось о том, что власти Испании проинформировали французских коллег о том, что разыскиваемая машина могла пересечь границу Франции. В связи с этим к розыскам автомобиля подключилась французская полиция.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В общей сложности жертвами двойного теракта стали 14 человек, более 130 пострадали.

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