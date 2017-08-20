Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: премьер Ирака объявил о начале освобождения города Талль-Афара

Международная панорама
20 августа, 3:36 UTC+3 ТАСС

Хейдар аль-Абади заявил, что у боевиков нет иного выбора, кроме как сдаться или погибнуть

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

© AP Photo/Karim Kadim

ТАСС, 20 августа. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Талль-Афара. Об этом передает в воскресенье телеканал Sky Arabia.

Смотрите также

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

"Я говорю боевикам "Даиш" (арабское название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), что у них нет иного выбора, кроме как сдаться или быть убитыми", - сказал он в транслировавшемся по местному телевидению обращении.

Штурм Талль-Афара, расположенного в 50 км к западу от Мосула и населенного преимущественно туркоманами, готовился долгое время. В преддверии наземной операции несколько дней назад иракские ВВС начали наносить там интенсивные удары по позициям террористов с целью уничтожения их оборонительных линий. В пятницу на подступы к нему была стянута крупная воинская группировка в составе подразделений иракской армии и проправительственных военизированных отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби", артиллерийские расчеты заняли позиции по периметру города. По некоторым данным, большая часть гражданского населения успела покинуть свои дома.

Об освобождении Мосула, являвшегося главным оплотом ИГ в стране, аль-Абади официально объявил 10 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Абади, Хейдар, аль-
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом
2
В Москве простились с Верой Глаголевой
3
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
4
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
5
В Петербурге автомобиль наехал на прохожих, один человек погиб, пострадали трое
6
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
7
Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама