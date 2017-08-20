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В Австралии разработали стратегию защиты мест скопления людей от терроризма

Международная панорама
20 августа, 7:52 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 20, августа. /ТАСС

Малколм Тёрнбулл считает, что в стране можно многое сделать для повышения уровня безопасности

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СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Защитой общества от террористических угроз должны заниматься не только силовые структуры, но и муниципальные власти, и бизнесмены. Об этом заявил премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл на воскресной презентации национальной "Стратегии защиты мест массового скопления людей от терроризма".

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Работа над этим документом началась после прошлогоднего теракта в Ницце, где преступник за рулем грузовика умышленно сбивал людей на набережной. Впоследствии в ряде других крупных городов были совершены аналогичные теракты.

"Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак", - пояснил Тернбулл, уточнив, что правоохранительные органы будут оказывать всяческое содействие в проведении подобных оценок и предлагать рекомендации по укреплению безопасности.

К числу самых важных задач городских властей Тёрнбулл отнес установку бетонных тумб по периметру многолюдных пешеходных зон и торговых центров. "Невозможно добиться 100% гарантии защиты, но можно многое сделать для повышения уровня безопасности каждого объекта", - подчеркнул глава правительства Австралии.

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