Полиция допросила напавшего на прохожих в Турку

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ТАСС, 20 августа. Финская полиция провела первый допрос гражданина Марокко, совершившего в пятницу нападение с ножом на прохожих в городе Турку.
"Главный подозреваемый был допрошен сегодня. В интересах следствия мы не можем рассказать о содержании разговора", - сообщила в воскресенье в Twitter Центральная криминальная полиция Финляндии. В ведомстве также отметили, что в понедельник полиция попросит суд арестовать марокканца.
Кроме того, продолжаются допросы еще четверых задержанных, их роль в нападении в Турку пока не выяснена.
В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате погибли два человека, а еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года. По данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.
Также были задержаны еще четыре гражданина Марокко. Еще один подозреваемый был объявлен в международный розыск.