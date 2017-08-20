Полиция допросила напавшего на прохожих в Турку

ТАСС, 20 августа. Финская полиция провела первый допрос гражданина Марокко, совершившего в пятницу нападение с ножом на прохожих в городе Турку.

"Главный подозреваемый был допрошен сегодня. В интересах следствия мы не можем рассказать о содержании разговора", - сообщила в воскресенье в Twitter Центральная криминальная полиция Финляндии. В ведомстве также отметили, что в понедельник полиция попросит суд арестовать марокканца.

Кроме того, продолжаются допросы еще четверых задержанных, их роль в нападении в Турку пока не выяснена.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате погибли два человека, а еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года. По данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

Также были задержаны еще четыре гражданина Марокко. Еще один подозреваемый был объявлен в международный розыск.