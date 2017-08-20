Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция допросила напавшего на прохожих в Турку

Международная панорама
20 августа, 17:16 UTC+3 ТАСС

Подробности допроса пока не раскрываются, но известно, что 21 августа полиция попросит суд арестовать мужчину

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Финская полиция провела первый допрос гражданина Марокко, совершившего в пятницу нападение с ножом на прохожих в городе Турку.

Смотрите также

В Турку прошли обыски по делу о вооруженном нападении на прохожих

СМИ: подозреваемого в нападении в Турку марокканца зовут Абдул Рахман

Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку

"Главный подозреваемый был допрошен сегодня. В интересах следствия мы не можем рассказать о содержании разговора", - сообщила в воскресенье в Twitter Центральная криминальная полиция Финляндии. В ведомстве также отметили, что в понедельник полиция попросит суд арестовать марокканца.

Кроме того, продолжаются допросы еще четверых задержанных, их роль в нападении в Турку пока не выяснена.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате погибли два человека, а еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года. По данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

Также были задержаны еще четыре гражданина Марокко. Еще один подозреваемый был объявлен в международный розыск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение в Турку
Страны
Марокко Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
2
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
3
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
4
На белорусском направлении ограничено движение электричек из-за обрыва провода
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
7
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама