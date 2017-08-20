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В Турку прошли обыски по делу о вооруженном нападении на прохожих

Международная панорама
20 августа, 15:21 UTC+3 ТАСС

Новых задержаний не последовало

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ТАСС, 20 августа. Финская полиция пока не смогла допросить гражданина Марокко, совершившего в пятницу нападение с ножом на прохожих в Турку. В связи с терактом были проведены обыски в домах в ряде районов города, однако новых задержаний не было.

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"Полиция пока не смогла допросить главного подозреваемого, но попытки провести допрос будут предприниматься в течение дня. Допросы других [четырех] подозреваемых были продолжены, они выражали желание выяснить все вместе с полицией", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении Центральной криминальной полиции Финляндии. В ведомстве уточнили, что в отношении этих четырех задержанных еще не принято решение, будет ли полиция в понедельник просить суд об их аресте. "Их роль в событиях пока еще непонятна, она может измениться по мере продвижения в расследовании", - указали правоохранительные органы.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, по данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

Кроме него, были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Помимо них, один подозреваемый был объявлен в международный розыск.

После трагедии в общественных местах, портах, на вокзалах и в аэропортах Финляндии усилили меры безопасности.

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