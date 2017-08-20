В Турку прошли обыски по делу о вооруженном нападении на прохожих

Сборная России завоевала семь медалей в первый день УниверсиадыСпорт 20 августа, 16:25
Ласицкене пропустит турнир в Германии и выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"Спорт 20 августа, 16:18
Обладатель серебра ЧМ в прыжках в высоту Лысенко выступит 26 августа в немецком ЭберштадтеСпорт 20 августа, 15:44
Российские пловцы выиграли бронзу Универсиады в эстафете 4х100 м вольным стилемСпорт 20 августа, 15:43
Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым за фол в матче "Спартака" и "Локомотива"Спорт 20 августа, 15:40
Женская сборная России по плаванию стала второй на Универсиаде в эстафете 4х100 м кролемСпорт 20 августа, 15:36
Yomiuri: Токио хочет увеличить число запусков микроспутников с модуля "Кибо" на МКСКосмос 20 августа, 15:35
Алексей Миранчук: футболисты "Локомотива" в игре со "Спартаком" были одной семьейСпорт 20 августа, 15:23
СМИ: "Манчестер Сити" намерен приобрести Месси у "Барселоны" за €300 млнСпорт 20 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Финская полиция пока не смогла допросить гражданина Марокко, совершившего в пятницу нападение с ножом на прохожих в Турку. В связи с терактом были проведены обыски в домах в ряде районов города, однако новых задержаний не было.
"Полиция пока не смогла допросить главного подозреваемого, но попытки провести допрос будут предприниматься в течение дня. Допросы других [четырех] подозреваемых были продолжены, они выражали желание выяснить все вместе с полицией", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении Центральной криминальной полиции Финляндии. В ведомстве уточнили, что в отношении этих четырех задержанных еще не принято решение, будет ли полиция в понедельник просить суд об их аресте. "Их роль в событиях пока еще непонятна, она может измениться по мере продвижения в расследовании", - указали правоохранительные органы.
В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, по данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.
Кроме него, были задержаны еще четыре человека, все они граждане Марокко. Помимо них, один подозреваемый был объявлен в международный розыск.
После трагедии в общественных местах, портах, на вокзалах и в аэропортах Финляндии усилили меры безопасности.