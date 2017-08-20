В Финляндии прошла минута молчания в память о жертвах нападения в Турку

ТАСС, 20 августа. Память о жертвах нападения гражданина Марокко на прохожих в финском городе Турку почтили минутой молчания в воскресенье по всей Финляндии. Центром проведения церемонии стала Торговая площадь Турку - одно из мест, где в пятницу вечером произошла трагедия.

Мэр города Алекси Ранделл, представители полиции и религиозные деятели возложили цветы и поставили свечи к мемориалу на площади. На церемонию собрались несколько сотен человек.

Акция началась в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). "Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память жертв нападения и скорбеть вместе. Спасибо, что пришли", - обратился к собравшимся Ранделл.

С минуты молчания начались службы в церквях по всей стране.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко, который прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии, напал с ножом на случайных прохожих, в результате двое скончались, еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей и, по неофициальным данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

По делу были задержаны еще четыре человека, все - граждане Марокко. Еще один подозреваемый был объявлен в международный розыск. Финская полиция расследует преступления как теракт. После нападения в общественных местах, в портах, вокзалах и аэропортах Финляндии усилили меры безопасности.