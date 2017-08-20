Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД Армении назвали абсурдным пожелание Турции вступить в таможенную зону ЕврАзЭС

Международная панорама
20 августа, 21:09 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 20, августа. /ТАСС

Замглавы МИД республики Шаварш Кочапян напомнил, что Анкара в одностороннем порядке закрыла границу с Арменией - единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Армения считает абсурдным заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочапян заявил в воскресенье государственному информационному агентству "Арменпресс".

"Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС, - напомнил Кочарян. - Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла границу с Арменией - единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС".

О намерении Турции подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС с созданием зоны свободной торговли заявил в пятницу министр экономики этой страны Нихат Зейбекчи. В Анкаре надеются завершить соответствующие переговоры уже в этом году, сообщил министр.

По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с ЕвАзЭС, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, которые касаются, в частности, инвестиций. При этом, отметил он, для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

Между Арменией и Турцией нет дипотношений

Несмотря на общую границу в 330 км, Армения и Турция до сих пор не установили дипломатических отношений. Анкара требует от Еревана отказа от международных усилий по признанию и осуждению геноцида армян 1915 года в Османской империи, которые являются одним из приоритетов внешней политики Армении, и от поддержки Нагорного Карабаха в его конфликте с Азербайджаном.

После своего избрания на пост президента Армении в 2008 году Серж Саргсян выступил с инициативой о нормализации отношений с Турцией, и этот курс получил широкую поддержку международного сообщества. По приглашению руководства Армении тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль 6 сентября 2008 года приехал на несколько часов в Ереван, чтобы присутствовать на отборочном матче чемпионата мира по футболу 2010 года между сборными двух стран. Это был первый в истории визит главы турецкого государства в республику.

14 октября 2009 года в турецком городе Бурса состоялся ответный матч, на который по приглашению Гюля поехал президент Армении Серж Саргсян. Эти шаги получили название "футбольной дипломатии".

12 октября 2009 года в Цюрихе (Швейцария) главы МИД Армении и Турции в присутствии министров иностранных дел России и Франции и госсекретаря США подписали армяно-турецкие протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений между двумя странами.

После того, как Турция стала выдвигать условия и оговорки к этим документам, Армения объявила, что приостанавливает процесс их ратификации, а в феврале 2015 года Саргсян отозвал протоколы из парламента.

В настоящий момент единственным официальным посланцем Армении в Турции является постоянный представитель республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества, функции которого не выходят за пределы полномочий этой организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Персоны
Гюль, Абдуллах Саргсян, Серж Азатович
Страны
США Турция Россия Армения Франция Швейцария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
5
В МИД Армении назвали абсурдным пожелание Турции вступить в таможенную зону ЕврАзЭС
6
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
7
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама