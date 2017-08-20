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В Нотр Даме прошла служба в память о жертвах терактов в Каталонии

Международная панорама
20 августа, 22:27 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в ходе нападений боевиков погибли 14 и пострадали более 130 человек, из которых 30 - граждане Франции

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ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. В соборе Парижской Богоматери прошла воскресная служба в память о жертвах терактов в Каталонии. Богослужение в главном католическом храме Франции провел епископ-ауксилиарий Парижа Дени Жашье, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Европа - это символ. Все эти большие европейские города, места, где царит космополитизм, становятся приоритетной целью исламистских террористов и их смертоносного безумия", - сказал монсеньор Жашье.

Во время мессы были зачитаны отрывки из Нового Завета на испанском языке, а также произнесена молитва в память о погибших. Также в знак солидарности с Испанией ряд литургических песнопений прозвучал на испанском языке.

Службу посетили общественные и политические деятели. Среди них - министр по европейским делам Франции Натали Луазо и мэр Парижа Анн Идальго (уроженка испанской Андалусии).

Месса проводилась под бдительной охраной полиции и военных, которые постоянно патрулируют окрестности собора после многочисленных терактов во Франции. За несколько часов до богослужения собор был закрыт на полчаса для досмотра саперами на предмет потенциально опасных предметов. Непосредственно перед службой все посетители проходили через тщательный досмотр.

В общей сложности на службу пришли почти две тыс. человек. Это в два раза больше, чем обычно.

Теракты в Каталонии

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе четверых террористов и ранила еще одного. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали. Среди раненых - 30 французов.

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Темы
Теракты в Каталонии Борьба с "Исламским государством"
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