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Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком

Международная панорама
20 августа, 23:58 UTC+3 ТАСС

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что на действия противника "был дан адекватный ответ", и украинские силовики отступили

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© EPA/ROMAN PILIPEY, архив

ТАСС, 20 августа. Украинские силовики совершили попытку прорыва линии обороны сил ДНР в районе села Жабичево, расположенного к северу от Донецка. Об этом сообщил в воскресенье представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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"В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе Жабичево", - отметил он. Басурин подчеркнул, что на действия противника "был дан адекватный ответ", в результате чего украинские силовики отступили.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название хлебного перемирия, было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.

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Персоны
Басурин, Эдуард Александрович
Темы
Кризис на Украине
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