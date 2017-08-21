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Опрос: Трамп теряет поддержку в ключевых штатах, голосовавших за него на выборах

Международная панорама
21 августа, 3:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, августа. /ТАСС

Все больше жителей Мичигана, Пенсильвании и Висконсина негативно отзываются о деятельности Дональда Трампа на посту президента

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НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки Дональда Трампа в ряде ключевых штатов, победа в которых помогла ему выиграть выборы президента США, опустился ниже 40%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с исследовательской службой Marist .

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Согласно представленным данным, в штате Мичиган 36% опрошенных одобряют деятельность республиканца Трампа на посту главы государства, 55% - выступают против. В Пенсильвании уровень поддержки президента составляет 35%, в то время как 54% респондентов не одобряют его работу. В Висконсине за Трампа выступают 34% участников опроса, 56% - не согласны с тем, как он руководит страной.

Между тем, 64% респондентов в Мичигане и Висконсине заявили, что им стыдно за поведение Трампа на посту президента. В Пенсильвании эта цифра составила 63%.

Если говорить о положительных моментах, то большинство участников опроса с одобрением относятся к экономическим преобразованиям, которые совершаются при Трампе. Вместе с тем около 60% респондентов во всех трех штатах считают, что роль США на международной арене с приходом Трампа ослабла. Кроме того, до 48% опрошенных в указанных штатах хотят, чтобы по итогам выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре следующего года, контроль над обеими палатами законодательного органа вернулся к демократам.

Мичиган, Пенсильвания и Висконсин принадлежат к числу так называемых "колеблющихся" штатов, однозначного преимущества в которых нет ни у республиканцев, ни у демократов. Исход голосования в них на состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборах оставался неясным до последнего момента. Победу в этих трех штатах одержал Трамп, нанеся в результате поражение своей сопернице-демократу Хиллари Клинтон и выиграв выборы.

В социсследовании, проведенном с 13 по 17 августа, приняли участие более 2,3 тыс. жителей трех указанных штатов. Опрос проводился после событий в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где 12 августа произошли столкновения ультраправых активистов и их противников, в результате которых погиб один человек, около 20 пострадали. Реакция Трампа, который не стал возлагать ответственность за произошедшее исключительно на радикалов, подверглась осуждению со стороны многих представителей общественности в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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