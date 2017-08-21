СМИ: использованный террористами в Камбрильсе автомобиль ранее находился во Франции

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Автомашина, с помощью которой террористы пытались совершить в пятницу теракт в испанском городе Камбрильс, ранее находилась во Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM TV по данным, полученным из французских полицейских источников.

"Машина была заснята автоматическим придорожным радаром в связи с превышением скорости в парижском районе, в департаменте Эсон. Это произошло за неделю до теракта в Камбрильс", - сообщил телеканал. По его данным, "машина с испанским номером не была украдена или взята в аренду - она принадлежала одному из террористов из этой группы". Причины, по которым он находился во Франции в настоящее время следствие пытается установить.

В ночь на пятницу полиция Каталонии после теракта в Барселоне ликвидировала в городе Камбрильс на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в столице Каталонии - задавить машиной людей, находившихся в пешеходной зоне города.