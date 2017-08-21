Иракские войска вошли в Талль-Афар с запада и заняли сеть туннелей ИГ

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КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Иракские войска смогли войти в западные кварталы удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Талль-Афара. Об этом, как передает новостной портал Shafaq News, заявил в понедельник командующий задействованной в операции Федеральной полиции генерал Раид Шакер Джоудат.
"Наши подразделения при поддержке отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение - прим. ТАСС) проникли в кварталы Эль-Кифах, Эль-Вахда и Эс-Саад на западе Талль-Афара и заняли использовавшуюся террористами сеть туннелей протяженностью 250 метров", - сказал он.
В ночь с субботы на воскресенье премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в телевизионном обращении официально объявил о начале операции в Талль-Афаре. Штурм этого города, расположенного в 70 км к западу от Мосула и населенного преимущественно туркоманами, готовился долгое время.
В преддверии наземной операции несколько дней подряд иракские ВВС наносили там интенсивные удары по позициям террористов с целью уничтожения их оборонительных линий. В кампании участвует крупная воинская группировка в составе пехотных и бронетанковых бригад иракской армии, шиитские ополченцы, федеральная полиция, спецназ и курдские военизированные формирования "пешмерга".
Талль-Афар удален на север от Багдада на 450 км и активно использовался все эти годы радикалами в качестве перевалочного пункта между Ираком и Сирией. Террористы, по разным сведениям, располагают там одной-двумя тысячами бойцов.