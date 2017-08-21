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СМИ: адвокат Герасько подтвердил свое назначение защитником Януковича по делу о госизмене

Международная панорама
21 августа, 15:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, августа. /ТАСС

Герасько известен участием в качестве защитника в судебном процессе по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе

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КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Адвокат Максим Герасько подтвердил, что Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил его защитником президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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"Да, эта информация соответствует действительности", - цитирует Герасько агентство "Укринформ".

18 августа источник в юридическом сообществе Украины сообщил ТАСС, что вместо снявшего с себя обязанности защитника Януковича Виталия Мешечека, который объяснил свое решение "особой сложностью дела", может быть назначен Максим Герасько. Этот адвокат известен, в частности, участием в качестве защитника в судебном процессе по делу бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк считает, что после отказа обеспечить участие Януковича в судебном процессе суд не имеет права рассматривать данное дело, и "никакой адвокат не имеет права представлять интересы клиента, который не привлечен к делу". Чтобы процесс вернулся в законное русло, считает защитник, необходимо обеспечить участие в нем Януковича в порядке международной правовой помощи, то есть посредством соответствующего запроса украинской стороны в Минюст РФ.

Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября.

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Источник: определен новый адвокат Януковича

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