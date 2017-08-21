В Минске проходит встреча Суркова и Волкера

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проводят встречу в Минске в закрытом для прессы режиме. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии, размещенном в Twitter.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства в субботу сообщили, что дипломат 21 августа проведет встречу в Минске с представителем правительства РФ, чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Помощник Президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в #Минск'е в закрытом для СМИ режиме pic.twitter.com/BbzSQk2OFJ — МИД Беларуси (@BelarusMID) 21 августа 2017 г.