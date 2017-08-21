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В Минске проходит встреча Суркова и Волкера

Международная панорама
21 августа, 15:13 дата обновления: 21 августа, 15:18 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, августа. /ТАСС

Беседа помощника президента РФ и спецпредставителя Госдепа по Украине проводится в закрытом для прессы режиме

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МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проводят встречу в Минске в закрытом для прессы режиме. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии, размещенном в Twitter.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства в субботу сообщили, что дипломат 21 августа проведет встречу в Минске с представителем правительства РФ, чтобы обсудить российско-украинские отношения.

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Сурков, Владислав Юрьевич
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