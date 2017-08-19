Спецпредставитель США по Украине отправится в Минск для встречи с представителем РФ

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер отправляется в Минск для проведения 21 августа встречи с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Затем Волкер направится в Вильнюс, где встретится "с представителями правительства старшего ранга для обсуждения дальнейших действий по Украине".
"23 августа он отправится в Киев, на Украину, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с должностными лицами украинского правительства старшего ранга для обсуждения следующих шагов в рамках дипломатических переговоров для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в Госдепартаменте.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время. Волкер был назначен на свою нынешнюю должность 7 июля. Его задача - координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.