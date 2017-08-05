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Помощник Трампа: США не хотят, чтобы поставки оружия Украине вызвали обострение конфликта

Международная панорама
5 августа, 22:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, августа. /ТАСС

Герберт Макмастер уточнил, что Вашингтон оказывает Киеву помощь такого рода, "которая требуется для предотвращения дальнейших вторжений на территорию" страны

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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. США при рассмотрении вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи руководствуются не только запросами Киева, но и американскими интересами, в том числе тем, чтобы не допустить усугубление конфликта на юго-востоке страны. Об этом заявил в переданном в субботу интервью телекомпании MSNBC помощник главы американского государства по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

"Мы предоставляем помощь Украине", - констатировал Макмастер, отвечая на вопрос о расширении поставок американских вооружений Киеву. "Во многом это помощь того рода, которая им требуется для предотвращения дальнейших вторжений на их территорию, для предотвращения любых агрессивных действий, направленных против их страны [Украины]", - утверждал генерал.

"Мы изучаем, какого рода поддержка на самом деле требуется Украине, но так, чтобы это соответствовало интересам США и общему стремлению сделать так, чтобы Россия больше не предпринимала дестабилизирующих [обстановку] и агрессивных действий, способных привести к усугублению конфликта", - пояснил свою мысль генерал. "Это опасная ситуация. Эта опасность порождена Россией", - утверждал он.

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31 июля американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений "и добиваются одобрения со стороны Белого дома". Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительные.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации. Газета уточняла, что президента США Дональда Трампа на тот момент не оповестили о плане, и его позиция была неизвестна, однако указанное предложение поддерживал министр обороны США Джеймс Мэттис.

В публикации The Wall Street Journal подчеркивалось, что Германия и Франция придерживаются позиции, согласно которой поставки американского оружия на Украину могут привести к обострению конфликта в этой стране. По сведениям издания, американская сторона рассчитывает, что положительно предоставление таких вооружений Киеву восприняли бы Канада, Великобритания, Польша и Литва.

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